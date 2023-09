Die Polizei in Luxemburg hatte die Identität des Mannes anhand der Telefonnummer und der Fotos, die er verschickt hatte, festgestellt und seine Wohnung durchsucht. Die dabei auf Rechner und Smartphone gefundenen Daten offenbarten Hinweise, dass der Mann mit Absicht gehandelt hatte. So hatte er die Videos in einer für Pornoportale typischen Weise benannt, was für seinen Privatgebrauch unnötig gewesen wäre. Zudem verstrickte sich der Mann, der eine Frau und minderjährige Kinder hat, in weitere Widersprüche.