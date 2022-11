Der heute 32 Jahre alte James Zhong hat sich am 4. November des Betrugs in einem Fall schuldig bekannt, was ihm bis zu 20 Jahre Haft einbringen kann. Das Urteil soll am 22. Februar 2023 verkündet werden. Seine Beute hat unterdessen drastisch an Wert verloren und ist durch Kursstürze derzeit nur noch knapp eine Milliarde Dollar wert.