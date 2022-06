Am Pfingstsamstag war es nun offenbar so weit. In Form einer E-Mail mit mehreren Fragen und Antworten hat Sixt zumindest einen Teil seiner Kunden darüber in Kenntnis gesetzt, dass manche ihrer Daten wohl doch in die Hände Dritter gelangt sind. Auf eine SPIEGEL-Anfrage von Montagnachmittag, an wie viele seiner Kunden genau die Nachricht ging, hat Sixt bislang nicht reagiert.