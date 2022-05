Der Autovermieter Sixt hat seit vergangener Woche mit technischen Problemen zu kämpfen. Wie das Unternehmen am Sonntag selbst mitteilte , hatte es bereits am Freitag »IT-Unregelmäßigkeiten« bemerkt und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Sixt sei es so gelungen, einen Cyberangriff frühzeitig einzudämmen, heißt es. Die Auswirkungen auf das Unternehmen, seine Abläufe und seine Dienstleistungen, habe man so minimiert.