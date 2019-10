Wörterbuch skurriler WLAN-Namen In einem LAN vor unserer Zeit

Der Mensch hat viele Möglichkeiten, seine Individualität zum Ausdruck zu bringen: über seine Kleidung, über seinen Musikgeschmack, über selbst getöpferte Klingelschilder. Oder auch über den Namen seines WLAN-Netzwerks.

Natürlich gibt es Personen, die erst beim Einrichten des Netzwerks per Anleitung von dieser Option erfahren und die dann vor Schreck das Erstbeste eingeben, was ihnen einfällt, wie "Dönerteller". Wer aber wohlüberlegt eine Wahl trifft, der trägt nach Ansicht der Autorin Helen Stelthove seine Botschaft stolz in die Welt hinaus, vergleichbar mit einer Fahne vor dem Haus.

Die Kommunikationsdesignerin hat in 13 deutschen Städten rund 2400 WLAN-Namen gesammelt und über 400 davon in einem "unvollständigen Wörterbuch" zusammengefasst. Ihr Buch "Pretty Fly For A Wifi" ist gerade im Duden-Verlag erschienen - mit fast 500 Seiten, für 15 Euro. "WLAN-Namen sind unsichtbare Kommunikation, die wie die bereits erwähnte Fahne, mit einem Handy sichtbar wird", schreibt Helen Stelthove darin.

Moritz Baßler, Professor für Neuere Deutsche Literatur und Kulturpoetik an der Universität Münster, der ein Essay beigesteuert hat, vergleicht das Aufspüren der WLAN-Namen per Handy gar mit der Spiele-App "Pokémon Go". Die Namen selbst erlaubten "einen tiefen Einblick in die Abgründe unserer Gegenwartskultur", schreibt Baßler.

Beschimpfungen und Tierbehausungen

Abgründe gibt es in der Liste durchaus. Ebenso finden sich darin aber viele kreative, witzige und verrätselte Namen wie "ein rechtschaffendes WLAN" sowie Wortspiele, die die Lektüre unterhaltsam machen (eine Auswahl finden Sie in unserer Zitatgalerie). Die gesammelten Namen bieten Medienreferenzen und Beschimpfungen, sie beziehen sich aber auch auf Tierbehausungen oder den Fußball. In einem Datenteil des Buchs erfährt der Leser unter anderem, dass der in WLAN-Namen meistgenannte Fußballklub städteübergreifend mit Abstand der FC St. Pauli ist und dass die Leipziger eine auffällige Affinität zu Katzen haben.

Zehn WLAN-Namen aus dem Buch ELEFANTENWÄSCHEREI NEU-DELHI Zu diesem WLAN-Namen heißt es im Buch von Helen Stelthove: "Als sogenannte Elefantenhaut kann im Baumarkt ein Schutz für Tapeten und Wände erworben werden. Sie ist stark strapazierbar und hat die Nassabriebbeständigkeit Klasse I nach DIN EN 13300." IN EINEM LAN VOR UNSERER ZEIT Hierzu erklärt Stelthove: "Der Hollywood-Zeichentrickfilm 'In einem Land vor unserer Zeit' kam 1989 in die deutschen Kinos und handelt von dem kleinen Dinosaurier-Waisen Littlefoot. Dieser macht sich mit seinen vier Freunden auf eine abenteuerliche Reise zum Großen Tal, in der Hoffnung, dort Futter zu finden." MAMA KLICK HIER Kommentar Stelthove: "Die in das Zeitalter mit Internet, Smartphone und Tablet Hineingeborenen wachsen als sogenannte digital natives auf. Diese mit den neuesten digitalen Technologien Vertrauten werden oft von den Stammesälteren, den digital aliens, um Rat und Unterstützung gebeten." JAMALS SCHÖNES KAMEL "Zu einer spontanen Trennung oder einem Egoboost kann die Website www.kamelrechner.eu führen, die den Wert der Freundin oder des Freundes in Kamele umrechnet", kommentiert Stelthove diesen Namen. "Faktoren sind neben Größe, Gewicht und Haarfarbe auch Bartwuchs und Körbchengröße." HEIDI OHNE KABEL "Heidi Kabel [*1914, †2010] war eine deutsche Volksschauspielerin aus Hamburg", fasst Stelthove zusammen. "Geboren gegenüber dem ehemaligen Sitz des Ohnsorg-Theaters, in dem sie mit plattdeutschen Rollen landesweit große Bekanntheit erlangte. Ihre Karriere umfasste 75 Jahre als Schauspielerin, Sängerin [In Hamburg sagt man Tschüss] und Hörspielsprecherin." DENNIS IST KEIN ARSCH Hier reicht der Autorin ein Wort: "Aha." DENNIS IST DOCH EIN ARSCH Und hierzu heißt es: "Okay." WU-TANG LAN In diesem Fall schreibt Stelthove: "Die amerikanische Hip-Hop-Gruppe Wu Tang Clan gilt als eine der einflussreichsten Rap-Gruppen ihres Genres. Fast alle Bandmitglieder hatten auch solo Erfolg. Zu den Mitgliedern gehören: RZA, Method Man, Raek- won und Ol' Dirty Bastard." PYRAMIDENVERLEIH RAMSES "Ramses II. [*um 1303 v. Chr., †1213 v. Chr.] war ein ägyptischer Pharao und regierte rund 66 Jahre", erklärt die Autorin zu diesem Namen. "Er gilt als einer der bedeutendsten Herrscher des alten Ägyptens und beauftragte in seiner Zeit viele Bauwerke. Bekannt war seine Vorliebe für gigantische Bauten, die schnell hochgezogen wurden, denen es aber an Qualität mangelte." MARTIN ROUTER KING Helen Stelthove schreibt: "Der US-amerikanische Baptisten-Pfarrer Martin Luther King war die Leitfigur der Bürgerrechtsbewegung in den 1950er- und 60er-Jahren. Für seinen friedlichen Einsatz gegen die Diskriminierung von Schwarzen gewann er 1964 den Friedensnobelpreis. Vier Jahre später wurde er Opfer eines Attentats." BILDUNGSFERNER MITTELSTANDSHAUSHALT "Der Duden definiert bildungsfern mit 'nicht an Bildung interessiert'. Abwertende Umschreibung für 'Unterschicht'", heißt es zu diesem Namen. "Im Klartext also: unterschichtige Mittelschicht. Oder: elitäres Präkariat. Einer geht noch." PRETTY FLY FOR A WIFI Auch der Buch-Titel wird erklärt: "Reminiszenz an den Song Pretty Fly [For a White Guy] von der Band The Offspring aus dem Jahr 1989. Der Text handelt von dem Typ Mensch, der mit allergrößter Ernsthaftigkeit und mit allen Mitteln versucht, cool zu sein, und dabei grandios scheitert."

Stelthove schreibt, die Namen entpuppten sich als kleine Rätsel der Gegenwartskultur. Ihre Auflösungen, die die Autorin zum Glück stets mitliefert, sind oft interessant. So stieß Stelthove auf zwei beieinander liegende Netzwerke, deren Namen zusammengesetzt das Zitat "Causarum Enim Cognitio Cognitionem Eventorum Facit!" des römischen Schriftstellers Cicero bilden: Die Kenntnis der Ursachen bewirkt die Erkenntnis der Ergebnisse. "Zur Schau getragenes Wissen in Latein und das fesselnde Geschick, einen zweiten WLAN-Anschluss einzurichten", kommentiert dies Stelthove. "Kenntnis der Ursache: großes Ego. Erkenntnis der Ergebnisse: Angeber."

Zum Netzwerknamen "Weltfrieden" heißt es: "Kein Plural. Am häufigsten genannter Wunsch der Teilnehmerinnen von Schönheitswettbewerben und Misswahlen". Zur "Arschkartoffel Seehofer" erklärt Stelthove derweil, wer Seehofer ist, mit dem Zusatz, dieser sei sich mit Angela Merkel "in Sachen Asylpolitik nicht einig" geworden. Und zur "Elefantenwäscherei Neu-Delhi" kommentiert die Autorin: "Verweis auf einen als Elefantenhaut bezeichneten Tapetenschutz, "Nassabriebbeständigkeit Klasse I nach DIN EN 13300."

Helen Stelthove/ Dudenverlag So sehen die meisten Seiten im Buch aus

Grüße an die Nachbarn

Die Netzwerknamen werden in "Pretty Fly For A Wifi" als Screenshot des Handydisplays dokumentiert, das Buch ist passend dazu hoch und schmal. Über den Bildern steht, in welcher Stadt und in welchem Bezirk die Screenshots gemacht wurden, die Auflösung findet sich auf der Seite.

Die gewählte Darstellungsform macht gut deutlich, wie einige Namen - bewusst oder unbewusst - aufeinander Bezug nehmen. So befinden sich etwa die "Taskforce Drogenfahndung" und der "Verdeckte Dealer" in unmittelbarer Nachbarschaft, ebenso wie die Netzwerke "Bürohengste" und "Dasrudeltolltweilderrubelrollt".

Letztlich lohnt sich das Buch am ehesten für Leser, die sich gern durch Listen pflügen und die sich für Wortspiele rund um "WLAN", "Wifi" und "Router" begeistern können. Auf jeden Fall taugt das Duden-Werk aber als Inspiration, wenn es darum geht, das nächste eigene Netzwerk zu benennen. In der Nachbarschaft der Autorin dieses Textes jedenfalls hat sich zu "Kartoffelsalat" und "Torbis Schlemmerküche" dieser Tage ein weiteres Netzwerk gesellt. Es trägt den Namen von Stelthoves Wörterbuch.