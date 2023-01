Das Metall der ausrangierten Handys reicht in Deutschland aus, um mehrere Jahre lang den Materialbedarf aller neuen verkauften Smartphones zu decken – rein rechnerisch. Zu dem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln . Demnach liegt der Gesamtmetallwert der ungenutzten Handys in der Bundesrepublik bei rund 240 Millionen Euro, was einem Wert von etwa 1,15 Euro pro Handy entspricht. Der Materialwert der 20,4 Millionen im Jahr 2021 verkauften Smartphones habe zum Vergleich 23,5 Millionen Euro betragen, heißt es.