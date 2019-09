"Social-Media-Debatten haben längst die Weltherrschaft übernommen", hielt Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne fest. Die USA würden via Twitter regiert, schrieb er, Hassrede im Netz habe es in den deutschen Bundestag geschafft. Und wenn ein drittklassiger Politiker auf Instagram ein Komma falsch setze, fordere der Rest der Republik die sofortige Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.

In Form einer kleinen Übersetzungshilfe analysierte Lobo die wichtigsten Begriffe, die man verstehen muss, um bei den digitalen Debatten mithalten zu können - von "hysterisch" über "Diktatur" und "Natohure" bis hin zu "Putinversteher".

Im Podcast zu seinem Text beschäftigt er sich mit den Zuschriften und Kommentaren seiner Leserinnen und Leser.

