Es mag sich merkwürdig anhören, aber trotz der offensichtlichen Problematik muss Erwartungsradikalität nicht in jedem Fall als schlechte Eigenschaft verstanden werden. Denn manchmal werden in sozialen Medien tatsächlich vermeintliche Details transportiert, die aber auf ein Weltbild schließen lassen. In bestimmten Fällen reichen Details als Warnzeichen aus, um eine Aktion oder den Kontakt zu einer Person komplett abzubrechen, die netzaffine Jugend hat dafür den Begriff »red flag« aus dem Amerikanischen geborgt.

Erwartungsradikalität ist also zumindest auch eine Schutzfunktion, basierend auf Erfahrungswerten und Wahrscheinlichkeiten. Wer bedenkenlos das N-Wort sagt, mag vielleicht nicht immer Rassist*in nach Lexikon-Definition sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben groß. So groß, dass man niemandem und speziell nicht Schwarzen Menschen zumuten kann, das jetzt aber bitteschön noch mal genauer herauszufinden. Zweite Chancen hängen direkt von der Verbockungsintensität der ersten Chance ab.

Anhaltendes Skandalisierungspotenzial

Die Kehrseite der Medaille ist offensichtlich: Wenn sich die Erwartungsradikalität in sozialen Medien abseits von weitestgehenden Eindeutigkeiten wie mit dem N-Wort Bahn bricht, dann entsteht eine detailversessene Unerbittlichkeit. In Sachen Lambrecht hat sich jemand kritisch geäußert, der das selbst unmittelbar erfahren hat. Armin Laschet, der sich im letzten Bundestagswahlkampf durch sein Grinsen zur falschen Zeit mutmaßlich um die Kanzlerschaft gebracht hat, twittert zum Video : »›Have they lost their mind in Berlin?‹ Ist dem Bundeskanzler eigentlich die Wirkung Deutschlands in Europa und der Welt völlig egal?«, wobei er mit dem ersten Satz einen Kommentar der Militärexpertin Ulrike Franke zitierte.

Das war politisch geschickt gespielt und sicher eine Art persönliche Genugtuung für Armin Laschet. Aber es macht das Problem mit der Erwartungsradikalität nicht kleiner. Denn die daraus resultierende Unerbittlichkeit ist schon in Echtzeit problematisch, aber in Verbindung mit dem Allarchiv des Internets ergibt sich ein umfassendes, anhaltendes Skandalisierungspotenzial. Was wiederum der Grund ist, weshalb so viele politische Figuren kurz vor ihren Amtsantritten plötzlich glauben, frühere Äußerungen in sozialen Medien löschen zu müssen. Um alles auch nur halbschwierig Erscheinende lieber nicht erklären oder gar rechtfertigen zu müssen.