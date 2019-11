Die Software-Austausch-Plattform GitHub will am 2.2.2020 beginnen, alle aktiv betreuten öffentlichen Code-Bestände seiner Plattform zu verewigen. Die Microsoft-Tochter ist die weltgrößte Plattform für Software-Entwickler und will sicherstellen, dass "zukünftige Historiker von unseren Open-Source-Projekten und Metadaten lernen können", wie es auf der Projekt-Website heißt.

Dazu wird der Code auf mit Silber-Halogeniden beschichteten Polyester-Filmen gespeichert. Entwickelt hat diese Technik die norwegische Firma Piql, die zusammen mit dem staatlichen Bergbauunternehmen SNSK ein Daten-Archiv in "Grube 3" auf Spitzbergen angelegt hat - in einer stillgelegten Kohlemine im Permafrost. Dort sollen die Filme mindestens 1000 Jahre überdauern können, in einem mit Stahl ummantelten Container, der wiederum in einer versiegelten Kammer steht. GitHub wird dann der größte Kunde der Norweger sein, bisher liegen in "Grube 3" schon Dokumente aus dem Vatikan und, so schreibt "Bloomberg Businessweek", "das Rezept für die Spezialsoße einer gewissen Burger-Kette".

Keine Probleme "in der absehbaren Zukunft"

Zu den Partnern von GitHub gehört die bereits 1996 gegründete Digital-Bibliothek Internet Archive sowie Microsofts Projekt Silica. Dessen Wissenschaftler haben kürzlich den Film "Superman" von 1978 mit einem speziellen Laser auf eine Quarzglas-Scheibe gebrannt, die sich auch in 10.000 Jahren noch auslesen lassen soll.

Die Gegend sei "vom Klimawandel betroffen", räumt GitHub ein, aber "es ist wahrscheinlich, dass dies in der absehbaren Zukunft nur auf die äußeren paar Meter des Permafrostbodens zutrifft". Man erwarte nicht, dass die Erwärmung die Stabilität der Mine beeinträchtigt. Dass nur eine Meile entfernt der berühmte Saatgut-Tresor Global Seed Vault liegt, "verstärkt den Status" der Gegend als "stabilen Langzeit-Standort für das kollektive Wissen der Menschheit".

Doch genau die zeigt, wie wackelig die Sache mit der "absehbaren Zukunft" ist. Wegen unerwartet hoher Temperaturen ist dort nämlich schon mehrfach Wasser zumindest in den Zugangstunnel eingedrungen, so dass die Betreiber nachbessern mussten. Auf Spitzbergen wird deutlich, wie schnell Prognosen zum Klimawandel veralten - weil alles noch viel schneller geht als erwartet.