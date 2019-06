Weltall-Spiel "Solar Explorer: New Dawn" Mit der Raumkapsel auf Schlingerkurs

Meteoriten krachen gegen die Hülle, schlagen Löcher in die Seitenwand, die Raumkapsel trudelt. Es sind nur noch wenige Meter bis zum Boden. Um die Geschwindigkeit zu verringern, verfeuern die Triebwerke den letzten Treibstoff. Der Winkel ist steil, doch die Steuerdüsen bringen die Raumkapsel gerade noch rechtzeitig in eine aufrechte Position, um sie etwas holprig auf dem Landeplatz aufzusetzen.

Um solche Momente dreht sich der Raketensimulator "Solar Explorer: New Dawn" für iOSund PC. Darin übernimmt keine Software die Landung, sondern der Spieler selbst. Das ist ein hochemotionales Erlebnis: Man bekommt dabei zumindest eine Idee davon, was in Elon Musk vorgehen mag, wenn er zusieht, wie die Raketen seiner Raumfahrtfirma SpaceX auf winzigen Plattformen landen. Bis zum letzten Moment bleibt es spannend, ob die Raumkapsel nicht doch in einem Feuerball vergeht.

In drei Stufen müssen in "Solar Explorer: New Dawn" Mondfähren auf die Oberfläche gesteuert werden: Zuerst tritt die Rakete in die Atmosphäre ein, man muss die Flugbahn einhalten und Asteroiden ausweichen. Im zweiten Schritt beginnt der Landeanflug mit dem Bremsvorgang. Im letzten und schwierigsten Teil des Spiels muss der Spieler die Raumkapsel austarieren, um aufrecht auf dem Boden zu landen.

Der große Pluspunkt bei "Solar Explorer: New Dawn" ist neben der beeindruckenden Grafik die Steuerung. Einen Daumen links, einen Daumen rechts auf den Bildschirm pressen - das war's. So einfach lassen sich Steuerdüsen und Raketenschub regulieren. Das haben die norwegischen Entwickler von Dwarf Cavern wirklich gut umgesetzt.

Die Landungen bleiben trotzdem anspruchsvoll, weil die sensible Steuerung viel Fingerspitzengefühl verlangt. Übung bekommt man vor allem dadurch, dass sich der Landevorgang ständig wiederholt.

Letzteres ist allerdings auch ein Nachteil. Die 40 Missionen des Spiels bringen zwar immer wieder knifflige Herausforderungen mit sich. Meteoritenschauer etwa zwingen den Spieler zum Slalomkurs, fiese Wellen beim Anflug werfen die Kapsel aus der Bahn und schwere Nahrungsvorräte bringen die Bremstriebwerke an ihre Belastungsgrenzen. Irgendwann aber fehlt die Abwechslung.

Auch wenn die Rakete neu lackiert und aufgemotzt werden kann, motiviert Spiel dann nicht mehr so stark wie am Anfang. Es gibt zwar eine Geschichte, in der es darum geht, dass die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind und andere Planeten besiedelt werden sollen. Doch die Lieferung von Menschen, Baumaterial und Nahrung ist spannend, als dass man unbedingt bis zum Schluss dabei bleiben will. Für eine rasche Mondlandung an der Bushaltestelle ist "Solar Explorer: New Dawn" aber ideal.

"Solar Explorer: New Dawn" von Dwarf Cavern, für iOS und PC, ca. 3,50 bis 4 Euro