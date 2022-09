Starlink, Optimus, Twitter Elon Musk, halb Flammenwerfer und halb Luftpumpe

Liebe Leserin, lieber Leser,

so gern ich Elon Musk wegen seiner extrem irritierenden Art zu kommunizieren ignorieren würde – ich kann nicht.

Vor einigen Tagen etwa hat er dem Iran-Experten Karim Sadjadpour etwas Bemerkenswertes gesagt : »Starlink ist jetzt in Iran aktiviert. Es setzt die Verwendung von Terminals (Antennen, die aussehen wie Satellitenschüsseln – Anm. des Autors) im Land voraus, was die Regierung vermutlich nicht unterstützen wird. Aber wenn irgendjemand Terminals ins Land bekommt, werden sie funktionieren«.

Der Boss von SpaceX und Tesla deutete damit an, die Proteste der mutigen Frauen und Männer in Iran unterstützen zu wollen, konkret mit seinem Satelliten-Internet. Infrastruktur also, um die wiederholte Abschaltung der iranischen Mobilfunknetze auszumanövrieren. Dazu bräuchte es lediglich noch die Hilfe von Schmugglern und/oder US-Geheimdiensten, um die nötige Hardware unbemerkt ins Land zu schaffen.

Im Prinzip mag er dafür sogar den Segen der US-Regierung haben. Die hatte am Freitag eine »allgemeine Lizenz« ausgegeben, »um die Internetfreiheit und den freien Fluss von Informationen für das iranische Volk voranzutreiben« und sie dazu mit »besserem Zugang zu digitaler Kommunikation auszustatten, um die Zensur der iranischen Regierung zu kontern«, wie US-Außenminister Antony Blinken twitterte . Sprich: die Sanktionen gegen Iran sollten gezielt aufgeweicht werden, um US-Kommunikationstechnik ins Land bringen zu können. Schon kurz darauf antwortete Musk auf Twitter mit einem knappen »Aktiviere Starlink«.