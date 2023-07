So schrieb »The Intercept« , der Netflix-Job »mache klar, dass die KI über die Algorithmen hinausgeht, die festlegen, was Nutzerinnen und Nutzern empfohlen wird. Die Ausschreibung verweist auf den Einsatz von KI zur Erzeugung von Inhalten.« In dem Artikel kommt auch der Schauspieler Rob Delaney zu Wort, der in einer Episode der Netflix-Serie »Black Mirror« mitgespielt hatte, in der es um die fragwürdige Verwendung des digitalen Ebenbilds einer Schauspielerin für eine TV-Sendung geht. Delaney wird mit der Aussage zitiert, mit dem Gehalt, das Netflix »für einen Soldaten in seiner gottlosen KI-Armee« zu zahlen bereit ist, könne man 35 Schauspielern und deren Familien eine Krankenversicherung finanzieren.