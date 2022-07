Das russische Duo ist bereits seit Jahren bekannt dafür, teils hochrangige Politiker und andere internationale Promis mit Fake-Anrufen hereinzulegen. Laut eigenen Angaben werden die beiden von der russischen Videoplattform bezahlt, die zu Gazprom gehört.

In den vergangenen Wochen hatten die beiden von den Staatsmedien und der russischen Führung gefeierten Trolle mehrere europäische Bürgermeister – darunter Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey – und andere Prominente in die Irre geführt. Aufzeichnungen der Gespräche veröffentlichen sie mit zeitlicher Verzögerung in der Regel in russischen sozialen Netzwerken.