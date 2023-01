… aber per se nichts umtauschen oder zurücknehmen

Ein Ausschluss der Sachmangelhaftung bei Privatverkäufen ist den Angaben zufolge höchstens dann möglich, wenn zwischen Käufer und Verkäufer eine abweichende Vereinbarung zur Haftung getroffen worden ist. Dabei komme es aber nicht darauf an, was der Verkäufer will oder kann, sondern darauf, was und wie der Verkäufer etwas anbietet und worauf sich der Käufer dann auch tatsächlich einlässt.

Als eine richtige Formulierung, mit der man eine Sachmangelhaftung »wirksam ausschließen« könne, nennt die Stiftung Warentest den Satz »Ich schließe jegliche Sach­mangelhaftung aus.« Dieser Hinweis sei eindeutig. Wer indes versuche, sich mit schwammigen oder missverständlichen Formulierungen vor Ansprüchen zu schützen, trage die volle gesetzliche Sachmangelhaftung. In einem solchen Fall müsse man zwei Jahre ab Lieferung dafür einstehen, »dass die Ware genauso gut ist, wie es der Käufer aufgrund der Artikel­beschreibung erwarten darf«.