Das genaue »Wohlfühlfenster« variiert dabei je nach Klimazone – je nachdem also, welche Temperaturen üblich sind. Wird es unangenehm kalt, finden sich ebenfalls mehr Nachrichten mit beleidigen Inhalten, allerdings nicht in so starkem Maße wie an extrem heißen Tagen. Die Beobachtung gelte über verschiedene Klimazonen und sozioökonomischen Unterschiede wie Einkommen oder politische Präferenzen hinweg, heißt es in der im Fachmagazin »The Lancet Planetary Health« veröffentlichten Analyse .