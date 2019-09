Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 17 Jahren sind pro Tag im Durchschnitt 2,4 Stunden online - und am Wochenende sind es gut drei Stunden. Das geht aus Erhebung des Hamburger Leibniz-Instituts für Medienforschung hervor, die unter anderem vom Uno-Kinderhilfswerk Unicef unterstützt wurde. Für die repräsentative Studie befragte das Institut 1044 Kinder und Jugendliche sowie jeweils einen Elternteil.

Diese Durchschnittswerte sind mit ein wenig Vorsicht zu betrachten - schließlich hängen die Angaben zum Beispiel stark davon ab, ob junge Menschen eigene internetfähige Smartphones, Tablets oder Computer haben.

Ältere Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren etwa gaben an, täglich 3,4 Stunden und am Wochenende vier Stunden im Internet zu sein. Bei 9- bis 11-jährigen Kindern lag der Tageswert bei 1,4 Stunden. 90 Prozent der 15- bis 17-jährigen Befragten gaben an, mindestens mehrmals täglich ein Smartphone zu nutzen, bei den 9- bis 11-Jährigen waren es 38 Prozent.

In einer Pressemitteilung zur Studie heißt es, die Ergebnisse würden zeigen, "dass nicht von DER Online-Nutzung und DEN Online-Erfahrungen gesprochen werden kann": "Je nach altersbezogener Entwicklungsphase und geschlechtsspezifischen Vorlieben, teilweise auch nach familiärem Hintergrund, entwickeln Kinder und Jugendliche ganz spezifische Muster des Umgangs mit Onlinemedien."

Austausch, Information und Ablenkung

Handy und Computer werden der Studie zufolge zur Kommunikation und Information genutzt, aber auch als Ablenkung. Ein Viertel der Jugendlichen gab an, sich im Netz mit anderen über Hobbys und gemeinsame Interessen auszutauschen. Ein Drittel informiert sich dort nach eigener Aussage über aktuelle Nachrichten.

Mädchen und Jungen sind im Schnitt ungefähr gleich lang online. Zwischen diesen beiden Gruppen gibt es aber auch Unterschiede, was die Netznutzung angeht: Mädchen informieren sich den Ergebnissen zufolge häufiger berufsbezogen und sind stärker in sozialen Netzwerken aktiv. Jungen verbringen dagegen mehr Zeit mit Online-Spielen.

Etwa die Hälfte der befragten Kinder und Jugendlichen gab an, sich zu langweilen, wenn sie nicht online sein können. 28 Prozent berichteten, dass sie bereits mehrfach erfolglos versucht hätten, ihre Nutzungszeit zu reduzieren. 42 Prozent der Befragten gaben außerdem an, das Internet zumindest manchmal zu nutzen, obwohl sie im jeweiligen Moment gar kein Interesse daran hätten.

1044 Kinder und Jugendliche befragt

Letztere Zahlen klingen auf den ersten Blick alarmierend, vermutlich - die Studie liefert hier keinen Vergleichswert - würden aber auch Erwachsene Ähnliches berichten. Das Online-Verhalten, vor allem aber die Internet-Nutzungszeiten von Heranwachsenden und Erwachsenen zu vergleichen, ist allgemein ein schwieriges Unterfangen: Etwa, weil viele Erwachsene das Internet für ihren Beruf benötigen und allein deshalb mitunter viele Stunden am Tag online sind.

In der Befragung des Leibniz-Instituts gaben 62 Prozent der befragten Eltern an, mehrmals täglich das Internet zu nutzen. Der Anteil der Vielnutzer sei bei den Eltern ähnlich hoch wie bei den Kindern, heißt es. Menschen, die das Internet nie oder fast nie benutzen, machten nur ungefähr ein Prozent der Befragten aus.

Mehr als die Hälfte der Elternteile äußerte bei der Befragung die Angst, dass ihr Kind im Netz vom Fremden kontaktiert werden könnte. Jeder zweite befragte Elternteil befürchtete, dass der Nachwuchs ungeeignete Inhalte im Netz sieht.

Neun Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen gaben tatsächlich an, online etwas Schlimmes oder Verstörendes erlebt zu haben - davon waren Mädchen stärker betroffen als Jungen. Fast ein Drittel der befragten 12- bis 17-Jährigen erklärte auch, in den zurückliegenden zwölf Monaten ungewollt mit intimen oder anzüglichen Fragen konfrontiert worden zu sein.

Die Autorinnen und Autoren der Studie riefen angesichts der Ergebnisse zur Stärkung von Kinderrechten auf - auch mit Blick aufs Verhalten der eigenen Eltern. "Nicht alle Heranwachsenden heißen es beispielsweise gut, wenn ihre Eltern ungefragt Bilder von ihnen online veröffentlichen und verbreiten", heißt es von Uwe Hasebrink, Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung. "Eine Sensibilisierung auch mit Blick auf die Rechte von Kindern wäre hier notwendig."

Kinder und Jugendliche, die im Netz verstörende oder schlimme Erfahrungen gemacht hätten, brauchen nach Einschätzung der Forscher mehr Hilfsangebote und Begleitung. Auch müssten ihnen unter anderem Familie und Schule soziale Fähigkeiten für den Umgang mit dem Internet vermitteln, heißt es.