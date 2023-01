»Ich beabsichtige, den Fall zu gewinnen«

Doch im Fall von W. gibt es noch jede Menge weiterer Indizien – und zwei Anklageverlesungen. In der zweiten hieß es, Ermittler hätten auf einer Mülldeponie mehrere Säcke mit Kleidung und persönlichen Gegenständen der Frau gefunden, und viele davon wiesen DNA- und Blutspuren auf, die sowohl W. als auch seiner Frau zugeordnet werden konnten.

W. ist außerdem auf Überwachungsvideos eines Baumarkts zu sehen, wo er unter anderem Reinigungsmittel, Eimer, eine Schutzbrille und ein Beil kaufte. Dabei trug er eine Maske und Gummihandschuhe.

Ebenfalls in einem Überwachungsvideo sind der Anklage zufolge das Auto von W. und ein Mann, der aussieht wie er, in der Nähe der Mülltonnen einer Wohnanlage zu sehen. Der Mann in dem Video trägt offenbar schwere Müllsäcke und wirft sie in den Container. Der wiederum war zum Zeitpunkt der Untersuchung allerdings schon geleert worden. Im Keller von W. wurden zudem Messer und Blut gefunden.