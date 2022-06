In Kanada hat der Prozess gegen einen Mann aus den Niederlanden begonnen, der eine Jugendliche vor deren Suizid im Jahr 2012 im Internet gemobbt haben soll. Der Tod der 15-jährigen Amanda Todd hatte damals großes Aufsehen erregt, da sie ihre Geschichte zuvor in einem YouTube-Video erzählt hatte, das später millionenfach angesehen wurde. In dem Video hält sie selbst beschriftete Schilder in die Kamera und erzählt von Belästigungen und Erpressungsversuchen eines anonymen Nutzers, der schließlich ihre Fotos bei Facebook verbreitet und gezielt an ihre Klassenkameraden verschickt hatte. Wenige Wochen, nachdem sie das Video veröffentlicht hatte, beging Amanda Todd Suizid.