Berufungsverfahren könnten für Verzögerungen sorgen

Zu den erbeuteten Nutzerdaten gehörten unter anderem Namen, Anschriften, Sozialversicherungsnummern und Telefonnummern. Wie in solchen Fällen üblich, hält die Vereinbarung ausdrücklich fest, dass sie kein Schuldeingeständnis von T-Mobile US bedeute. Nach dem Angriff wurde T-Mobile US in Sammelklagen unzureichender Schutz der Nutzerdaten vorgeworfen. In Missouri wurden mehrere Dutzend Klagen gebündelt.