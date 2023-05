Telegrams Anwälte haben beim Amtsgericht Bonn noch einmal angekündigt, weitere Begründungen für ihren Einspruch einzulegen. Die Richterin und der Richter, die mit dem jeweiligen Verfahren befasst sind, werden erst anschließend darüber entscheiden, ob und wann es zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht kommt. Mit weiteren Schritten in dem Verfahren wird erst nach dem Sommer gerechnet. Telegram ließ eine Anfrage unbeantwortet. (Lesen Sie hier mehr über das Verfahren.)

Opposition kritisiert Regierung für den Umgang mit Telegram

Die Linkenpolitikerin Anke Domscheit-Berg kritisiert, dass die Bundesregierung nicht in der Lage sei, ihr Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Netz durchzusetzen. »Dass es Jahre dauerte, bis überhaupt das Fehlen eines nationalen Zustellbevollmächtigten von der Bundesregierung mit einem Bußgeldentscheid an Telegram geahndet wurde, ist an sich schon ein Witz«, so Domscheit-Berg.

CDU-Politiker Reinhard Brandl wiederum kritisiert, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser in ihrem Umgang mit Telegram gescheitert sei. »Sie hat sich monatelang nur hinhalten lassen«, so Brandl. Dabei bezieht er sich auf den Austausch, den das Innenministerium ab Januar 2022 mit Telegram etablieren konnte.

Aus dem Ministerium hieß es dazu, dass es weiterhin eine Zusammenarbeit zwischen Telegram und dem Bundeskriminalamt gebe – bei Löschersuchen wegen strafbarer Inhalte. »In anderen Bereichen sehen wir allerdings weiter Verbesserungsbedarf«, so eine Ministeriumssprecherin. (Lesen Sie hier mehr zur holprigen Kooperation zwischen Telegram und deutschen Strafverfolgern.)