Mehr als eine Million US-Dollar soll der Laptop kosten, der an diesem Montag online versteigert wird. Er soll ein Kunstwerk mit dem Namen "The Persistence of Chaos" (Das Fortbestehen des Chaos) sein - und ist je nach Perspektive eine Schadsoftware-Kollektion oder auch: ein mittlerweile völlig unbrauchbares Samsung NC10 Netbook, dessen Festplatte bereits von einem Kryptotrojaner verschlüsselt wurde.

Der chinesische Künstler Guo O Dong hat den Laptop mit sechs der schädlichsten Computerviren weltweit infiziert. Den so präparierten Laptop bezeichnete er dem US-Technikportal "The Verge" gegenüber als einen "Katalog historischer Bedrohungen". Die sechs aufgespielten Schadprogramme haben Angaben des Künstlers zufolge weltweit zusammen einen Schaden von rund 95 Milliarden Dollar angerichtet.

"ILOVEYOU" verbreitete sich im Jahr 2000 über E-Mails mit der Betreffzeile "ILOVEYOU" und hat weltweit mehr als 500.000 Computernetzwerke lahmgelegt.

Der 2004 vermutlich von russischen Spammern entwickelte E-Mail-Wurm "MyDoom" wurde in erster Linie über E-Mail-Anhänge verteilt, verschickte sich selbst auch an alle Kontakte in den Adressbüchern der betroffenen E-Mail-Konten und richtete einen Schaden von 38 Milliarden US-Dollar an.

Auch das Schadprogramm "SoBig" verbreitete sich per E-Mail auf Hunderttausenden von Rechnern, konnte Dateien kopieren, sich selbst an weitere Nutzer mailen und Software sowie Hardware beschädigen. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge bei 37 Milliarden Dollar.

Der Verschlüsselungstrojaner WannaCry hat mehr als 200.000 Computer in rund 150 Ländern befallen und verschlüsselt. Mehrere Krankenhäuser in England, vereinzelt auch in Deutschland, waren davon betroffen. Der Schaden wird auf etwa vier Milliarden Dollar geschätzt.

hat mehr als 200.000 Computer in rund 150 Ländern befallen und verschlüsselt. Mehrere Krankenhäuser in England, vereinzelt auch in Deutschland, waren davon betroffen. Der Schaden wird auf etwa vier Milliarden Dollar geschätzt. "DarkTequila" ist ein komplexes Schadprogramm, das seit mindestens 2013 vor allem mexikanische Nutzer im Visier hat und Finanz- sowie Firmendaten abgreift.

"BlackEnergy" ist bereits bei mehreren Cyberattacken gegen die Ukraine zum Einsatz gekommen und hat dort im Dezember 2015 zu einem Stromausfall geführt.

Das Werk soll die Gefahr von Schadsoftware greifbar machen: "Wir haben diese Fantasie, dass Dinge, die in Computern passieren, uns nicht betreffen, aber das ist absurd", sagte Guo zu "The Verge". "Schadprogramme, die Stromnetze oder öffentliche Infrastruktur beeinträchtigen, können einen direkten Schaden auslösen."

Auf der Webseite "The Persistence of Chaos" lässt sich der Laptop per Livestream beobachten. Es ist mit einem gelb-schwarzen Absperrband in Szene gesetzt, viel passiert allerdings nicht. Er ist so isoliert, dass er keine weiteren Geräte infizieren oder sich mit einem Netzwerk verbinden kann. Guo O Dong hat mit der New Yorker IT-Sicherheitsfirma Deep Instinct zusammengearbeitet, um den Laptop ohne Kollateralschäden mit Schadsoftware zu präparieren.

Bis 18 Uhr haben Interessenten noch Zeit, ihr Gebot auf der Webseite eingeben - das Einstiegsgebot liegt derzeit bei 1.200.750 Dollar.