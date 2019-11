Rechte Ressentiments normalisieren, von Alexander Gauland lernen und ansonsten alles geschehen lassen, solange man selbst nicht betroffen ist: Das sind laut Sascha Lobo einige wichtige Schritte, wenn man "die freie und offene Gesellschaft wirklich vernichten" will. Seine jüngste Kolumne "So können auch Sie zum Dumpfbürger werden" ist auch, aber keineswegs nur als Reaktion auf den Wahlausgang in Thüringen zu verstehen.

Lobo analysiert, wie Bürger zu Sympathisanten und Verbündeten von Faschisten werden: indem sie zum Beispiel die alleinige Deutungshoheit darüber beanspruchen, was moralisch legitim ist. Oder indem sie Meinungsfreiheit immer nur auf die eigene Meinung beziehen. "Des Dackels Kern" sei, die Würde eines Menschen von dessen Ähnlichkeit zu einem selbst abhängig zu machen.

Der Kolumnist legt rhetorische Kniffe von Rechten bloß, aber eben auch die fehlende Gegenwehr der Nichtrechten. Im Podcast stellt er deshalb die Frage, wie man gegen seine eigene Dumpfbürgerlichkeit kämpft.

Wie und wo kann ich den Podcast abonnieren?

Sie finden "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" regelmäßig sonntags auf SPIEGEL ONLINE (einfach oben auf den roten Play-Button drücken) und auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Sie können den Podcast aber auch auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer herunterladen. So können Sie ihn jederzeit abspielen - auch wenn Sie offline sind.

Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, sollten Sie den Sascha-Lobo-Podcast abonnieren, er kostet nichts.

Falls Sie diesen Text auf einem iPhone oder iPad lesen, klicken Sie hier, um direkt in Apples Podcast-App zu gelangen. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button, um gratis jede Woche eine neue Folge direkt auf Ihr Gerät zu bekommen.

Falls Sie ein Android-Gerät nutzen, können Sie sich eine Podcast-App wie Podcast Addict, Pocket Casts oder andere herunterladen und dort "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" zu Ihren Abos hinzufügen.