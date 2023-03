Die Situation wird in Zukunft nicht weniger kompliziert. Schließlich möchte auch TikTok wachsen und plant schon für dieses Jahr den Bau von drei Rechenzentren in der Umgebung, mit der Option auf zwei weitere bis 2025. Das Social-Media-Unternehmen bekommt zwar heftigen politischen Gegenwind. Im Wochenrhythmus verbannen westliche Regierungen derzeit die App von allen Behördendiensthandys, und in den USA verlangen Abgeordnete nicht weniger als ein komplettes Verbot der App für alle . Diese Woche erst hat der beim US-Geheimdienst NSA für Cybersicherheit zuständige Direktor Rob Joyce TikTok als »geladene Waffe« und »Trojanisches Pferd« der chinesischen Regierung bezeichnet. Aber all das ändert nichts daran, dass TikTok insbesondere bei jungen Menschen eine rasend beliebte App ist.

Und was sich in Norwegen abspielt, gilt potenziell für viele nördliche Regionen: Wo erneuerbare Energien vergleichsweise leicht zugänglich sind und wo Kühlung schon klimabedingt weniger schwierig ist als im Süden, dürfte es einen Wettlauf um die besten Standorte und ihre Ressourcen geben. Internet- und Cloud-Dienste, Batterieproduzenten, Hersteller von »grünem« Stahl oder eben Munitionsfabrikanten werden sich gegenüberstehen, warnt laut der »FT« nicht nur der Nammo-Chef. Wer den Vorzug bekommt, dürfte auch einiges darüber aussagen, welche Branchen und Industriezweige in Europa als zukunftsträchtig gelten und welche als zweitrangig. Worauf würden Sie Ihr Geld setzen? – Stahl, Artillerie oder Apps für eine Milliarde Menschen?