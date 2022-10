Der Reporter in Syrien kontaktierte eine der TikTok-Agenturen und gab an, er lebe in den Lagern. Er erhielt daraufhin einen TikTok-Account und ging live auf Sendung, während Mitarbeiter der BBC in London von einem anderen Konto aus TikTok-Geschenke im Wert von umgerechnet 106 Dollar schickten. Am Ende des Livestreams betrug der Kontostand des syrischen Testkontos 33 Dollar. TikTok hatte demnach 69 Prozent der geschenkten Summe einbehalten.

Von den 33 Dollar gingen beim Abheben vom Konto weitere zehn Prozent an den örtlichen Geldtransferdienst. Die TikTok-Vermittler behalten 35 Prozent des Restbetrags ein. Damit seien dem Probanden in diesem Experiment am Ende gerade mal 19 Dollar übrig geblieben, berichtet die BBC.