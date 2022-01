Talentshow des Internets Wen macht TikTok zum Star?

Vom Postboten zum Popstar mit nur einem Video. Die Videoplattform TikTok macht manche User unverhofft berühmt. Wie funktioniert der Algorithmus dahinter? Was ist so fesselnd an dieser App? Hören Sie im Podcast, warum TikTok weit mehr als ein als Teenager-Hype ist.