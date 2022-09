Die FDA bezieht sich auf Videos, die in den letzten Monaten auf Plattformen wie TikTok auftauchten. In den Clips sieht man, wie Nutzer Hühnchen mit NyQuil, einem in den USA populären Hustenmedikament, kochen. Das Rezept mit dem Namen »NyQuil Chicken« oder auch »Schlafendes Hühnchen« hatte viele Reaktionen von anderen TikTok-Usern auf sich gezogen, die ihren Ekel vor dem Gericht ausdrückten oder auf die Gefahren des Konsums hinwiesen.