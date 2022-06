Viertens sollten die Alarmglocken spätestens dann läuten, wenn die angeblichen Investmentexperten, die die Lockvögel ihren Opfern vorstellen, eine Einzahlung in Kryptowährungen wie Bitcoin verlangen. »Angelegt« werden soll das Geld nämlich meist in normalen Aktien oder Fonds, in die nicht mit Digitalwährungen investiert werden müssten. Theoretisch würde daher auch eine Einzahlung in Euro funktionieren – aber bei Banküberweisungen könnten die Opfer ihr Geld zurückverlangen. Bei Bitcoin dagegen kontrollieren die Betrüger das Geld sofort nach der Überweisung.