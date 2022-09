1. Montagabends um 20 Uhr ist Tinder-Primetime

Am 12. September 2012 ist Tinder in den USA gestartet – und schon seit Jahren zählt die Kennenlern-Software auch in Deutschland zu den beliebtesten Apps. Besonders herzlich sind hierzulande die Schwaben: Wie Tinders Europachef Lennart Schirmer dem SPIEGEL erklärte , verteilen die Nutzerinnen und Nutzer aus Stuttgart im deutschlandweiten Vergleich durchschnittlich die meisten Likes. Und noch ein Ranking führt die baden-württembergische Hauptstadt gemeinsam mit Leipzig an: In diesen beiden Städten videochatten die User am häufigsten miteinander. Die in Deutschland beliebteste Zeit, um Tinder zu nutzen, ist Schirmer zufolge übrigens der Montagabend, um 20 Uhr. »Warum, weiß ich nicht«, sagt er im SPIEGEL-Interview. »Zumindest ich bin um diese Zeit nicht betrunken.«