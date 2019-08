Professionelle Food-Fotografen suchen nach immer neuen Wegen, Speisen visuell schmackhaft zu machen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Thema Komposition, das auch Sie nicht außer Acht lassen sollten.

Eine spannende Anordnung können Sie beispielsweise durch folgende Punkte erreichen:

durch das Spiel mit Licht und Schatten,

durch ein aufwendig inszeniertes Gericht,

durch die kreative Verwendung der Schärfentiefe

oder durch den bewussten Einsatz von Farben.

Die Komposition ist wichtig, denn sie entscheidet darüber, ob sich der Betrachter länger mit Ihrem Bild beschäftigt. Eine durchdachte Komposition lenkt die Blicke auf das wichtigste Bildelement.

Die Anordnung einzelner Teile sollte geschmackvoll und harmonisch sein. Anschnitte sind ein weiteres Mittel, denn sie verleihen dem Bild mehr Dynamik als ein mittig platziertes Motiv. Außerdem geben die nicht sichtbaren Bereiche Freiraum, der beim Betrachten zum fantasievollen Vervollständigen einlädt.

Im Folgenden gehe ich im Detail auf Kompositionskniffe ein, die sich in meiner alltäglichen Arbeit als Food-Fotografin als äußerst hilfreich erwiesen haben.

Harmonie durch Wiederholungen

c't Durch Wiederholungen entstehen Muster. Ähnliche Bildelemente laden das Auge dazu ein, an den Wiederholungen entlangzuwandern.

Wenn Sie mit Wiederholungen in Ihren Bildern arbeiten, geben Sie dem Betrachter die Möglichkeit, sich an einem bereits bekannten Objekt zu orientieren. Wiederholungen verleihen Ihrem Bild Rhythmus und Vertrautheit. Durch den bewussten Einsatz erschaffen Sie Muster, die als angenehm empfunden werden.

Nutzen Sie Elemente gleicher Höhe, wirkt das Bild eher ruhig und flach. Nutzen Sie hingegen wiederholende Elemente unterschiedlicher Größe, gewinnen Sie Tiefe, indem Sie diese im Hinter- oder Vordergrund platzieren. Wiederholungen können Linien und neue Formen bilden und somit den Blick gezielt lenken. Arbeiten Sie hingegen nur mit einem Element, bleibt das Auge des Betrachters an diesem hängen.

Mit Ebenen arbeiten

Mehrere Ebenen sorgen für mehr Tiefe und Dreidimensionalität im Bild. Wenn Sie zum Beispiel frische Waffeln fotografieren, können Sie diese auf einen Teller legen, das wäre die einfache Variante. Sie haben dann drei Ebenen: den Untergrund, den Teller und die Waffel.

Noch mehr Aufmerksamkeit erzielen Sie, wenn Sie zusätzliche Ebenen einbauen. Das kann eine Serviette sein, die Sie unterhalb des Tellers drapieren. Sie können auch Beeren hinzufügen oder mehrere Waffeln stapeln. Die Kombination einzelner Elemente verleiht dem Motiv zusätzliche Spannung durch mehr Ebenen. Das Gleiche gilt, wenn Sie Ihr Bild in Vorder-, Mittel- und Hintergrund einteilen.

c't Durch mehrere Ebenen im Bild erreichen Sie mehr Tiefe und Dreidimensionalität.

3-5-7-Regel

Das Auge nimmt Gruppierungen von drei, fünf oder sieben Elementen harmonischer als Zweier- oder Vierergruppen wahr. Bei einer geraden Anzahl von Bildelementen teilt der Betrachter die Elemente in Gruppen ein. Oft ist nicht klar, auf welches Element er sich konzentrieren soll. Arbeiten Sie mit nur zwei Elementen in Ihrem Motiv, springt der Blick des Betrachters hin und her.

Mit einer ungeraden Zahl von Bildelementen zu arbeiten, ist hier eine gute Kompositionsalternative.

c't Die Anordnung einer ungeraden Anzahl von Elementen wirkt harmonisch und ausbalanciert. Eine gerade Anzahl hinterlässt hingegen Lücken, zwischen denen das Auge hin und her springt.

Formen gezielt nutzen

Das Komponieren mit Formen ist eine gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Betrachters zu gewinnen. Vierecke, Kreise, Linien und Dreiecke - aus unserem Alltag sind wir mit vielen geometrischen Figuren vertraut. Sie können sich die Form von Requisiten zu nutze machen, zum Beispiel runde Schälchen oder eckige Teller. Die Anordnung der einzelnen Elemente spielt auch eine wichtige Rolle. Eine einfache, aber dennoch effektive Methode sind Dreiecke. Durch die Anordnung der Elemente im Dreieck grenzen Sie den Blick des Betrachters ein und halten ihn im Bild fest. Rücken Sie ein Element in den Vordergrund und zwei weitere in den Hintergrund. Wenn Sie aus der Vogelperspektive fotografieren, lassen Sie das optische Dreieck möglichst nicht parallel zum Bildrand laufen, so wirkt das Motiv dynamischer.

c't Ordnen Sie Elemente zu einem Dreieck, der Blick des Betrachters bleibt dann im Bild. Linien führen hingegen meist aus dem Bild heraus oder hinein.

Das Motiv zentrieren

Beim Positionieren eines Objektes im Bild haben Sie die Möglichkeit, es dezentriert abzubilden, mit Anschnitten zu arbeiten oder es etwa mittig zu platzieren. Zentral platziert kann das Hauptelement ruhig und statisch wirken. Für den Betrachter kann das stimmig sein. Arbeiten Sie nur höchstens mit zwei bis drei Elementen, die nahe beieinander liegen (beispielsweise ein Kuchenheber an der Torte oder eine Gabel an einem Salat). Der Betrachter wird dann nicht von zu vielen Elementen vom eigentlichen Motiv abgelenkt. Wenn Sie auf viel Negativraum - das sind Bildteile, die keinen Inhalt aufweisen - setzen, wird das Hauptmotiv betont.

c't In der Bildmitte positionierte Elemente wirken eher statisch und eventuell langweilig. Vom blauen Negativraum hebt sich das Motiv gut ab.

Texturen entdecken

Kuchen, Süßigkeiten oder herzhafte Gerichte - Texturen finden sich in fast jeder Speise. Ebenso haben Hinter- und Untergründe oder Requisiten wie Teller, Stoffe, Bestecke interessante Texturen. Sie sind wichtig, weil sie ein Gefühl oder eine Stimmung übermitteln. So können Sie zum Beispiel einer Kürbissuppe eine schöne Textur geben, indem Sie sie mit Kräutern garnieren.

c't Texturen lassen das Bild für den Betrachter greifbarer erscheinen, sie übermitteln eine bestimmte Stimmung.

Ebenso können Sie einen alten Holzuntergrund verwenden, um Ihrer Schmorpfanne einen rustikalen Look zu verleihen. Setzen Sie Texturen mit Bedacht ein, denn sie sollen nicht vom Hauptmotiv ablenken. Zu viele Texturen in einem Bild können schnell verwirrend statt unterstützend wirken.