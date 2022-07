An anderer Stelle wird ohne jegliche Belege spekuliert, dass die Ärztin selbst an den Folgen einer Impfung gestorben seien könnte. Auf den Hinweis in einer Wiener »Querdenker«-Gruppe, dass Morddrohungen, wie Kellermayr sie erhalten hat, inakzeptabel seien, heißt es: »Was würdest Du machen, wenn eine Ärztin dein Kind wegspritzt?« In derselben Gruppe wird später darüber gesprochen, sich Waffen aus Notwehr zu besorgen. Einige der Mitglieder der Gruppen kommunizieren anonym, andere aber auch mit Klarnamen und einem Bild ihres Gesichts.