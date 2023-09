Als Folge des Problems war in der vergangenen Woche der Betrieb an zunächst 25 Produktionslinien in 12 der 14 heimischen Montagewerke von Toyota ausgefallen. Im Verlauf desselben Tages wurden auch die übrigen der insgesamt 28 Fertigungslinien abgeschaltet. Am folgenden Tag wurde die Produktion dann wieder hochgefahren.

Ähnlicher Vorfall vor einem Jahr

Die Störung habe dazu geführt, dass das Unternehmen keine Bauteile bei Lieferanten bestellen konnte, erläuterte Toyota. Das deutet nach Einschätzung von Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer auf einen Fehler in der zentralen Produktionssteuerung hin.