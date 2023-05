Inszenierung für Onlinevideo YouTuber gesteht absichtlichen Flugzeugabsturz

So zitierte damals die »New York Times« aus einem Brief der Behörde an Jacob. Er habe auch nicht versucht, die Flugsicherung zu kontaktieren, das Triebwerk wieder in Gang zu bringen oder das Flugzeug per Segelflug zu landen. Dabei hätte es »mehrere Gebiete in Segelflugreichweite gegeben, in denen Sie sicher hätten landen können«, hieß es demnach in dem Brief noch. Jacob selbst äußerte sich damals nicht zu dem Schreiben.

Flugzeug heimlich beseitigt

Das hat sich nun nach Angaben des U.S. Attorney's Office des Central District of California geändert. Die Justizbehörde veröffentlichte am Donnerstag eine Mitteilung, in der es heißt, der YouTuber sei bereit, »sich schuldig zu bekennen«, Ermittlungen behindert zu haben, indem er das Wrack eines Flugzeugs zerstört habe, das er absichtlich zum Absturz gebracht habe, »um Onlineviews zu bekommen«. Es handele sich um eine Straftat, die mit bis zu 20 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis geahndet werden könne.