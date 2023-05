Streit über Parodie-Account Ocasio-Cortez legt sich mit Twitter-Chef Musk an

Zu Parodie-Accounts an sich hat Twitter unter Elon Musk festgelegt, dass solche Konten in Ordnung sind, solange sie Signalwörter wie »Parodie« oder »Fake« im Account-Namen haben . So ist es aus Twitter-Sicht mutmaßlich kein Problem, dass @AOCpress sogar das gleiche Profilbild wie @AOC verwendet, was Verwechslungen der Accounts begünstigt.