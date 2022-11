So hart wie die Nachricht an die Angestellten sind auch die Tipps aus den eigenen Reihen. Unter der Überschrift »Ein Entlassungs-Ratgeber« hat das Projekt »Collective Action in Tech« eine Liste von Maßnahmen veröffentlicht, die Twitter-Mitarbeitende jetzt noch ergreifen sollten, um sich auf eine drohende Entlassung vorzubereiten – zusammengestellt von jenen, die (noch) für das Unternehmen arbeiten. Die Liste ermuntert Angestellte dazu, das Management als Gegner zu betrachten.