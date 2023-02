Twitter hat sein kostenpflichtiges Monatsabo namens Twitter Blue nun auch in Deutschland freigeschaltet. Das gab am Freitag die deutsche Unternehmensvertreterin Jolanta Baboulidis bekannt . Ob das Abo-Angebot in der Praxis aber wirklich schon verfügbar war, variierte am Nachmittag je nach Account und genutzter Plattform. Auf einem Android-Gerät des Autors zum Beispiel war »Twitter Blue« als Unterpunkt des Menüpunkt »Einstellungen und Datenschutz« bereits ansteuerbar – auf einem iOS-Gerät und im Chrome-Browser (mit demselben Account) noch nicht. Bei einem Kollegen dagegen war das Blue-Paket auch schon per Chrome-Browser buchbar.