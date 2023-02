Erst der Super Bowl, dann die Superreichweite

Bei seinem jüngsten Auftritt bekräftigte Musk seinen Vorwurf an die vorherige Twitter-Führung, zu sehr in die Meinungsfreiheit bei dem Dienst eingegriffen zu haben. Zugleich berichtete das Branchen-Blog »Platformer« unter Berufung auf Mitarbeiter, dass auf Forderung von Musk die Verbreitung seiner eigenen Tweets drastisch erhöht worden sei. Nutzer hatten das am Dienstag mitbekommen. Der Twitter-Chef kündigte danach an, dass der »Algorithmus« – Musk selbst setzte dieses Wort in Anführungszeichen – wieder angepasst werden solle.