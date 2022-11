Ob Musk damit Brownlees Markierung, das Symbol insgesamt oder nur dessen Einführung am Mittwoch meinte, wurde nicht abschließend klar. Aber dass Musk das Häkchen für Abo-Kunden als »großen Ausgleicher« bezeichnete, deutete darauf hin, dass die »Offiziell«-Markierung schon wieder Vergangenheit sein könnte. »Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Twitter in den kommenden Monaten jede Menge dummer Sachen machen wird«, schrieb er auch. »Wir werden behalten, was funktioniert« – und das andere wieder ändern.