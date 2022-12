Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat A., der die Beziehungen von Twitter zu Journalisten und Prominenten im Nahen Osten und in Nordafrika verantwortete, sensible Informationen aus den Systemen des Unternehmens weitergegeben. Saudischen Beamten soll er so dabei geholfen haben, für sie interessante Twitter-Nutzer zu identifizieren und ausfindig zu machen.

Aktuelle Reaktionen aus dem Umfeld von A. oder Twitter zur Länge der Haftstrafe lagen zunächst nicht vor. A.s Anwälte hatten zuvor hervorgehoben, dass A.s Familie während dessen Zeit bei Twitter damit zu kämpfen hatte, seine Schwester finanziell zu unterstützen und mit »schwerwiegenden Umwälzungen« in ihrem Leben fertig zu werden. So habe etwa die neugeborene Tochter der Schwester eine spezielle medizinische Versorgung benötigt.