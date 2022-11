Zunahme an Hassrede

Mehrere nicht namentlich genannte Twitter-Angestellte äußern sich laut dem Bericht besorgt, dass Twitter nun vor den wichtigen Kongresswahlen in den USA am 8. November nicht ausreichend gegen Hassrede und Desinformation vorgehen kann. Üblicherweise kommt es rund um Wahlen häufiger zu Verstößen gegen die Regeln des Unternehmens. So verletzte etwa Donald Trump diese Twitter-Regularien regelmäßig und musste teilweise deshalb Einschränkungen bei seinen Beiträgen hinnehmen, bis er letztendlich dauerhaft vom Netzwerk suspendiert wurde.

Die ersten Konsequenzen der eingeschränkten Inhaltsmoderation sind offenbar schon nachweisbar: Als Beispiel für eine Zunahme von Hassrede verweist Bloomberg auf eine starke Zunahme des N-Worts. Laut einer Erhebung des Dienstes Dataminr, der Zugriff auf interne Daten von Twitter hat, nahm die Verwendung des Ausdrucks am Samstag um 1700 % zu . Genau in dieser Zeit sollen die verantwortlichen Twitter-Angestellten keinen Zugang zu ihren Programmen zur Sanktionierung gehabt haben.