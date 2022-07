Twitter teilte mit, man entferne »proaktiv« Material mit Bezug auf den Vorfall, das gegen Twitters Regeln verstoße. Das Unternehmen rief aber auch seine Nutzerinnen und Nutzer dazu auf, entsprechende Inhalte zu melden – ein Zeichen dafür, dass Twitter Schwierigkeiten hat, die Fülle des Materials oder erneute Uploads in den Griff zu bekommen. Am Freitagnachmittag war es noch problemlos möglich, Videos des Attentats auf Twitter zu finden, in denen die Schüsse zu hören sind und in denen zu sehen ist, wie Abe zu Boden geht.