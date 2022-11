Nach früheren Verstößen hatte sich Twitter unter anderem verpflichtet, neue Funktionen vor der Einführung einer Prüfung in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit zu unterziehen. Elon Musk versicherte laut Medienberichten nach der FTC-Warnung in einer E-Mail an die Mitarbeiter, dass Twitter alles tun werde, um seine Vereinbarung mit der Behörde einzuhalten.