Kaum jemand hat so tiefe Einblicke in die IT-Landschaft der Ukraine wie Microsoft. Was das Unternehmen dort beobachtet, hat es nun in einem 21-seitigen Bericht zusammengefasst. Der zentrale Satz darin lautet: »Seit kurz vor der Invasion haben wir mindestens sechs verschiedene mit Russland verbündete nationalstaatliche Akteure gesehen, die mehr als 237 Operationen gegen die Ukraine gestartet haben.«

Zwar listet der Bericht keine bisher öffentlich nicht bekannten Angriffe auf. Doch Microsoft veranschaulicht und beschreibt, ob und wie oft die Hackerangriffe mit Angriffen auf dem Schlachtfeld zusammenpassen. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar habe Microsoft beobachtet, dass Hackergruppen »Aktionen durchführen, die strategische und taktische Zielvorgaben des Militärs unterstützen«, heißt es. Es gebe mehrere Beispiele für Hackereinsätze und militärische Operationen, »die im Tandem gegen gemeinsame Ziele zu funktionieren scheinen, auch wenn unklar ist, ob es eine Koordinierung, eine zentrale Aufgabenverteilung oder einfach ein gemeinsames Verständnis von Prioritäten gab«.

Dass Attacken auf Computernetze unmittelbar einem militärischen Angriff vorausgingen, ist Microsofts Erkenntnissen zufolge jedoch nur »selten« vorgekommen. Oft komme es aber vor, so das Unternehmen, dass die Hacker bestimmte Regionen angreifen, in denen es auch »kinetische militärische Vorkommnisse gibt«. Es geht darum, »Regierungs- und Militärfunktionen zu stören« Beispielsweise griffen dem Bericht zufolge russische Hacker in der ersten Woche der Invasion Ende Februar einen großen ukrainischen Rundfunksender an. »Am selben Tag gab das russische Militär seine Absicht bekannt, ukrainische ›Desinformations‹-Ziele zu zerstören«, schreibt Microsoft. Zudem habe das Militär in Kiew einen Fernsehturm mit einer Rakete angegriffen.

Ziel dieser koordinierten Angriffe sei es, »die ukrainischen Regierungs- und Militärfunktionen zu stören oder zu beeinträchtigen«, meint Microsoft, das für den Bericht mit ukrainischen Stellen sowie dem IT-Sicherheitsunternehmen Eset zusammenarbeitet, das in der Ukraine einen sehr hohen Marktanteil hat. Demnach solle »das Vertrauen der Öffentlichkeit in dieselben Institutionen untergraben« werden. Laut eigenen Angaben konnte Microsoft zahlreiche Angriffe auf Regierungseinrichtungen und wichtige Infrastruktur in der Ukraine zurückverfolgen.

Russische Hacker haben schon 2021 Vorbereitungen getroffen Die Hackergruppen setzten verschiedene Methoden ein. Microsoft zufolge verschafften sie sich Zugang über Phishing-Angriffe, nutzten bekannte Sicherheitslücken in Systemen aus, die noch nicht geupdatet waren oder griffen IT-Dienstleister ihrer eigentlichen Ziele an. Hatten sie Zugang zu ukrainischen Systemen, suchten sie beispielsweise nach Informationen über das ukrainische Militär und ausländische Partner oder löschten wichtige Daten. »Die zahlreichen Phasen ihrer Operationen legen nahe, dass sich diese Akteure für eine Kompromittierung während des gesamten Konflikts und darüber hinaus positionieren«, schreibt Microsoft.