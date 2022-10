Das änderte sich, als ein Twitter-User mit dem Namen Kama im Mai 2022 die Nafo gründete. Aus Langeweile begann er damit, Shiba-Inu-Hunde – seit geraumer Zeit beliebte Tiere in der Internetkultur – auf Bilder aus dem Ukrainekrieg zu montieren und so Memes zu erzeugen. Die Memes verbreiteten sich schnell, und wenig später war die North Atlantic Fella Organisation geboren. Nicht nur der Name ist eine Anspielung an die Nato. So gibt es auch in der Nafo einen Artikel 5, durch den einzelne Mitglieder, genannt Fellas, andere Fellas zu Hilfe rufen können.

Die Fellas spenden für Armee-Equipment

Dabei sei der Kampf gegen russische Propaganda nicht die ursprüngliche Absicht gewesen, erklärt Nafo-Gründer Kama dem SPIEGEL: »Die Nafo hat sich langsam zu dem entwickelt, was sie heute ist«, sagt er. Dem Polen ging es seit jeher viel mehr darum, über die Nafo-Gemeinschaft Spenden für die Streitkräfte zu sammeln. Denn um offiziell Teil der Nafo zu werden, müssen User einen Spendenbeleg abschicken, dann erstellen Kama und sein Team ihm einen eigenen, einzigartigen Shiba-Inu-Avatar. Diesen können die Spenderinnen und Spender als Profilbild nutzen, um sich so anderen Fellas zu erkennen zu geben. In den Anfangstagen hat Kama viele Avatare selbst gestaltet, inzwischen hilft ihm ein Team aus 73 anderen Nafo-Mitgliedern, dem Ansturm an Anfragen gerecht zu werden. Insgesamt 20.000 offizielle Fellas seien auf diese Weise schon entstanden, sagt Kama.