Eigentlich gilt das Festnetztelefon seit Langem als Auslaufmodell. Ein Grund hierfür ist, dass Handyverträge häufig eine Telefonie-Flatrate haben und Verbraucher ihr Mobiltelefon daher nicht nur unterwegs, sondern auch daheim viel nutzen.

Und: Selbst wenn in der Coronazeit und während der damit verbundenen Einschränkungen das Interesse am Festnetz zwar wieder zunahm, so ist doch verwunderlich, dass die Menschen auch nach dem Ende der Einschränkungen noch häufiger zum Festnetztelefon greifen als währenddessen.