Wer im Internet Emotionen wecken und verbreiten will, setzt am besten auf eine Mischung aus Empathie und Wut, schreibt Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Wie das Internet vegan macht". Das lasse sich nicht nur in der rechten und rechtsextremen Kommunikation beobachten, sondern auch, wenn es um Ernährung und Tierschutz geht. Deshalb sei die "Welle des Veganismus" zur Abwechslung mal "ein positives Musterbeispiel für die Wirkung des Netzes auf die Gesellschaft".

Ernährung sei sogar "eines der größten Themen in sozialen Medien" - allein schon, weil es dreimal täglich Anlass zur Veröffentlichung und (Selbst-)Darstellung bietet. Allerdings würden auch Tierrechtsaktivisten durchaus manipulativ vorgehen, räumt Lobo ein, und erklärt das am Beispiel eines in Israel extrem erfolgreichen YouTube-Videos.

Im Podcast reagiert Lobo auf die Leserkommentare zu seiner Kolumne.

