Merkwürdig wurde es direkt am Tag danach: Obwohl die Frau bis heute überhaupt kein Paket erhalten hat, teilte ihr Vinted schon am Sonntag sowohl mit, dass die Ware verschickt wurde, als auch, dass sie geliefert worden sei. Die Frau ging zunächst von einem Fehler aus und fragte beim Verkäufer nach, was da los sei – was ihr nicht weiterhalf. In Vinteds Sendungsinformationen zum Kauf wurde derweil angezeigt, das Paket sei sogar bereits am Mittwoch verschickt und am Freitag zugestellt worden.

Wann in diesem Chaos aus falschen Angaben überhaupt Vinteds Zwei-Tages-Frist zur Problemmeldung startete, weiß die Frau bis jetzt noch nicht. Vinted selbst hat eine SPIEGEL-Nachfrage, wonach genau sich der Zeitraum bis zur Geldfreigabe bemisst, nicht beantwortet. Die Frage ist wichtig, denn manche Betroffene berichten im Netz sogar von Sendungsnummern, bei denen die angeblichen Versand- und Lieferungsdaten Wochen in der Vergangenheit liegen.