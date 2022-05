Letztlich aber lag in ihrem Paket nicht nur ein Paar Markenschuhe, und das wie versprochen als Neuware, sondern auch eine auf ihren Namen ausgestellte Rechnung von Zalando – über den Normalpreis von 160 Euro. Der Verkäufer wollte also für eine Ware kassieren, die er in Maries Namen bei dem Modehändler bestellt hatte und für die sie noch mal bezahlen sollte.

So wie Marie, in deren Fall der Verkäufer auch noch bei der Versandquittung mit einem Screenshot zu tricksen versuchte, erging es zuletzt auch anderen Vinted-Mitgliedern. Sie wurden mit angeblich neuen Trendprodukten zu auffallend günstigen Preisen geködert. Zu manchen Schuhmarken stehen nach wie vor Hunderte dubiose Angebote online.

Von Zalando heißt es, wenn dem Händler »ein Missbrauch von über Vinted durch Dritte erhaltenen personenbezogenen Daten« bekannt werde, deaktiviere er das dazugehörige Kundenkonto »umgehend«: »Wir setzen mögliche Mahnungen aus und stornieren – in der Regel nach erfolgter Retoure des Artikels – die entsprechende Zalando-Forderung.« Betroffenen empfiehlt der Shopping-Riese, sich mit Vinted in Verbindung zu setzen, Anzeige zu erstatten und das Paket per Retourenschein kostenfrei zurückzusenden.

Das sagt Vinted

Vinted wiederum rät Betroffenen, Zalando zu kontaktieren und den Fall der Polizei zu melden. »Die Plattform ist sich der Betrugsmasche bewusst und geht zum Schutz seiner Community dagegen vor«, teilt das Unternehmen dem SPIEGEL mit, ohne dazu ins Detail zu gehen.

Den Angaben zufolge aber prüft der Kundenservice »kontinuierlich jeden einzelnen Fall und bearbeitet Anfragen zur Stornierung der entsprechenden Transaktion, sodass Mitglieder, die mit dem Vinted-Käuferschutz gekauft haben, entschädigt werden«.

Damit das reibungslos klappt, ist es wichtig, dass Vinted-Nutzer beim Empfang einer Zalando-Lieferung schnell reagieren. Bei Vinteds Käuferschutzsystem nämlich haben Mitglieder ab dem Zeitpunkt des Paket-Erhalts nur zwei Tage Zeit, um über den Button »Ich habe ein Problem« Beschwerde einzulegen. Geschieht das nicht oder klickt der Käufer auf den Button »Alles in Ordnung«, gilt die Bestellung als abgeschlossen und die Zahlung wird für den Verkäufer freigegeben.

Von Vinted heißt es, beim »Großteil der Fälle«, die ungewollte Zalando-Sendungen betreffen, hätten betroffene Mitglieder den Kundenservice umgehend kontaktiert. In den meisten Fällen habe man Transaktionen daher stornieren und eine Rückerstattung in die Wege leiten können. So lief es letztlich auch bei Marie. Zalando hat den Account, der ohne ihr Wissen für sie erstellt wurde, gelöscht.

Drohungen im Chat

Für Marie ging die Angelegenheit damit glimpflich zu Ende. Manch anderes Opfer hatte derweil noch über seine Kontakte mit den zwei Unternehmen und der Polizei hinaus Ärger. So berichten einzelne Nutzerinnen des Vinted-Forums, dass sie bei dem Versuch, ihr Geld zurückholen, über Vinteds Chatsystem Drohnachrichten gegen sich und ihre Familie erhielten. Man kenne ja jetzt ihre Postadresse, wurde demnach geraunt.

Einen hundertprozentigen Schutz vor der »Zalando-Masche«, die grundsätzlich auch über andere Portale und Onlinehändler funktioniert, gibt es derzeit nicht. Im Fall von Vinted hilft es am ehesten, verdächtig günstigen Angeboten von Accounts mit seltsam wirkenden Namen und vor allem keinen oder nur wenigen Bewertungen aus dem Weg zu gehen. An so einen Account, der sich selbst in Stockelsdorf in Schleswig-Holstein verortete, war auch Marie geraten.

Diesmal sei sie wirklich naiv gewesen, sagt sie. »Aber ich dachte mir: Durch den Käuferschutz kann dir ja nicht viel passieren.«