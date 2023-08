In anderen Fällen soll der Verdächtige erfolgreicher gewesen sein. Ihm werden sieben Überfälle zur Last gelegt, unter anderem auf Tankstellen und ein Wettcafé. Er habe sich in seiner Vernehmung umfassend geständig gezeigt, teilte die Polizei mit. Die insgesamt sieben Raubüberfälle habe er demnach »auf Grund seiner prekären finanziellen Situation verübt«. Verletzt wurde dabei niemand.

Im Interview mit dem »Standard« gab der Kioskbesitzer später zu, dass die Kasse keineswegs schon geschlossen war. Er habe aber »an der Stimmlage sofort gemerkt, dass der Bursche harmlos ist« und es deshalb darauf ankommen lassen. Er habe den Laden erst Anfang August übernommen und nicht damit gerechnet, so früh schon überfallen zu werden, gab er noch zu Protokoll.