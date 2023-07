Außer Namen und Mail-Adressen sind offenbar keine weiteren Daten wie etwa Passwörter betroffen. Das Leak offenbart aber, wer sich in den betroffenen Konzernen, Diensten und Organisationen mit IT-Sicherheit und Malware befasst. Das eröffnet Missbrauchsmöglichkeiten, etwa für Social Engineering oder gezielte Phishing-Attacken , bei denen versucht wird, Opfer mit für sie plausiblen Inhalten passgenau anzusprechen.

Bemerkenswert ist das Leak auch deshalb, weil VirusTotal zu Google gehört, einem der führenden Unternehmen weltweit, wenn es um den Schutz vor Hacker-Angriffen geht. Es sind kaum Fälle bekannt, in denen durch ein Leak interne Daten von Google-Systemen öffentlich wurden.

Wie wichtig VirusTotal in Sachen IT-Sicherheit ist und welch kritische Informationen dort landen können, zeigt eine E-Mail aus dem Jahr 2022, die zeitweise auf der Sicherheitsplattform auffindbar war. Der Deutsche Verband für Maschinen und Anlagenbau (VDMA) schickte in dieser E-Mail als Service für seine Mitglieder einen Link auf ein Webportal des Innenministeriums von Rheinland-Pfalz – samt des dazugehörigen Passworts. Über das Portal könne man sich Informationen über aktuell laufende Hacker-Angriffe herunterladen, um sich vor ihnen schützen. »Bitte geben Sie diese Daten nicht außerhalb Ihres Unternehmens weiter«, hieß es in der E-Mail, die für alle Virustotal-Nutzer einsehbar war – auf einer Website also, die vermutlich Hacker in aller Welt minutiös beobachten. Mit der weitergeleiteten E-Mail des Branchenverbandes konnten sie sich nun im rheinland-pfälzischen Webportal einloggen und herausfinden, welcher ihrer Angriffe bereits aufgefallen waren und welche unbemerkt blieben. Beim VDMA heißt es auf Anfrage, dem Verband sei bislang nicht bekannt gewesen, dass die Mail mit dem vertraulichen Inhalt bei VirusTotal einsehbar war.

Ein Sicherheitsportal als Unsicherheitsfaktor

Das Beispiel verdeutlicht, wie schnell VirusTotal zum Unsicherheitsfaktor werden kann. Bisweilen wird die Seite, die einst 2004 von der spanischen Hispasec Sistemas gegründet und 2012 von Google übernommen wurde, auch als Leak-Seite für kuriose Inhalte jenseits von Schadcodes genutzt: Erst kürzlich landete etwa die Masterarbeit eines führenden russischen Geheimdienstlers dort.