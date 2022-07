Bislang haben Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow alias »Vovan und Lexus« nur einen kleinen Teil ihrer Fake-Videointerviews veröffentlicht, in denen sie sich als Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ausgegeben hatten. Mindestens fünf europäische Stadtoberhäupter sowie die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatten sie mit ihrer Masche hereingelegt. In ihrer Show auf Russlands YouTube-Alternative Rutube waren bisher jedoch nur Ausschnitte aus ihren Gesprächen mit Johansson und Warschaus Stadtpräsident Rafał Trzaskowski zu sehen. Das soll sich in der kommenden Woche ändern.